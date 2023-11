Abtreibungs-Register: Innsbruck gegen Erhebung

Flächendeckendes Angebot fehlt

So fehle es mit nur drei Ärzten, die Abbrüche vornehmen, alle in Innsbruck, an einem flächendeckenden Angebot. Die An- und Heimreise sei nicht niederschwellig, ebenso ist ein Schwangerschaftsabbruch keine Kassenleistung und stellt Frauen somit vor eine finanzielle Herausforderung. Außerdem orten die Grünen Scheinheiligkeit: Denn diejenigen, die für ein solches Register sind, seien die gleichen, die gegen kostenlose Verhütungsmittel sind und nicht-kirchliche Sexualerziehung an Schulen, wie LA Zeliha Arslan ankreidet.