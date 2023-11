Sim-Campus: Hat Land mit falschen Zahlen operiert?

Ein Ende hätte am Montag die leidige Geschichte rund um den Verkauf des ehemaligen „Sim-Campus“ (Simulationsspital in Eisenerz) durch das Land Steiermark an einen Privaten (Alpinresort Präbichl GmbH) im Jahr 2021 nehmen sollen. Da war nämlich am Landesgericht Leoben die letzte Verhandlungsrunde in der Causa angesetzt.