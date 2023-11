„Sim-Campus“-Verkauf: Politik schweigt eisern

Gerit Böchzelt drückte am Montag die Pausetaste: Die Richterin unterbrach den Prozess am Landesgericht Leoben, bei dem der Verkauf des ehemaligen Simulationsspitals in Eisenerz 2021 durch das Land an eine private Gesellschaft im Zentrum stand. Grund war ein erst in der Vorwoche vom Rechnungshof an die Oberfläche gespültes Gutachten.