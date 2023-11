Mit diesen Tricks wurde Mega-Tunnelbohrer befreit

Die Nachricht vom feststeckenden Tunnelbohrer in der „Krone“ verbreitete sich in der Vorwoche in Südtiroler Medien wie ein Lauffeuer. Bis dahin war von den Problemen unter Tage offenbar nichts bekannt gewesen. Wie berichtet steckte die 200 Meter lange, 2700 Tonnen schwere und knapp 6000 PS starke Tunnelbohrmaschine monatelang 3,4 Kilometer vor der Brennergrenze in einer geologischen Störzone fest.