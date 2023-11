15. Auslandsstation für Basketball-Ass Mahalbasic

Mahalbasic, seit dem Ende seines Engagements in Burgos (ESP) im Juni ohne Verein, könnte bereits am Mittwoch im Eurocup gegen Paris Basketball für Ljubljana debütieren. Sein neuer Arbeitgeber nimmt auch an der ABA League (Adriatic League) mit Klubs aus Slowenien, Kroatien, Serbien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina teil.