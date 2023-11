Bankraub wie im Stummfilm: Täter weiter auf Flucht

Augenzeuge: „Zu Fuß in Richtung Inn geflüchtet“

Ein Passant gab dann an, er habe gesehen, wie der Bankräuber zu Fuß in Richtung Inn flüchtete. Die Polizei sieht keine Fluchtrichtung als gesichert an, die Spur verlor sich trotz enormen Fahndungsaufgebotes sofort. „Im Einsatz waren die Cobra, die Schnelle Interventionsgruppe (SIG), Hundestaffeln und zahlreiche Polizeistreifen, auch jenseits der Staatsgrenze“, schilderte Polizeisprecher Stefan Eder. Kreisverkehre in Kufstein wurden überwacht, ebenso Autobahnabfahrten. Über der Festungsstadt kreiste der Polizeihubschrauber.