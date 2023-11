Einsatz in Stephansdom: Mitarbeiter bedroht

Am Stephansplatz von Exekutive gefasst

Montagmorgen kehrte der Unruhestifter schließlich zurück in den Stephansdom und zückte plötzlich einen Schraubenzieher. Er soll mit dem Werkzeug angedeutet haben, den Aufsehern „die Kehle aufzuschlitzen“. Nachdem einer der beiden die Polizei verständigt hatte, flüchtete der 29-Jährige schließlich - konnte aber am Stephansplatz gefasst werden.