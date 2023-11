Tirol: Klimakleber gaben nach nur 10 Minuten auf

Die Forderungen der „Letzten Generation“ sind altbekannt. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h auf den Autobahnen, den Stopp der Bodenversiegelung, raus aus Öl und Gas sind nur ein paar davon. Am Dienstag wollten die Klimakleber den Frühverkehr in Innsbruck lahmlegen. Sie blockierten die viel befahrene Grassmayr-Kreuzung am Südring in beide Richtungen.