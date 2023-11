Schwierige Bergung des Flugzeugwracks vom Kasberg

Abgeschlossen wurden am Montagnachmittag die Bergungsarbeiten nach dem Flugzeugabsturz am Kasberg in Grünau, wie das Landespolizeikommando OÖ bestätigte. Experten aus Wien sollen nun klären, warum es zum Unfall mit vier Toten kam. In Tschechien wird um den mutmaßlichen Piloten Herman K. getrauert.