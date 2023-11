Kirchen-Einbruch scheiterte an massiver Holztür

Kelche, Monstranzen, Engel, Kruzifixe oder Geld aus Opferstöcken: Aus den heimischen Gotteshäusern wird in regelmäßigen Abständen immer wieder jede Menge gestohlen. Von hohem materiellen Wert sind die entwendeten Kunstgegenstände allerdings nur selten. Am Samstag versuchten Unbekannte in Tirol ihr Glück, sie scheiterten aber an der massiven Holztür.