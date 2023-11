Barometer für Österreich: Welche Werte zählen?

Was lässt uns noch hoffen?

Im November 2022 wurden die Menschen in Österreich bezüglich ihrer Erwartungen und Hoffnungen für die Zukunft befragt. Die Erfahrungen der letzten Jahre, Pandemie, Krieg, Energiekrise, Inflation und politische sowie soziale Konflikte, haben bereits tiefe Spuren in der Bevölkerung hinterlassen und versprechen nichts Gutes für die Zukunft. Viele Menschen fragen sich, was uns in diesen schwierigen Zeiten noch hoffen lässt.