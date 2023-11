Siebente Pleite in Folge für Rossis Minnesota

Kurz nach einem Stangenschuss von Detroits Daniel Sprong (24.) trat Rossi für die nun besseren Wild erstmals in Erscheinung. Sein Schuss verfehlte das Ziel (26.), auch in der 35. Minute brachte der Vorarlberger den Puck nicht im Tor unter. Gemeinsam mit Moritz Seider musste Rossi danach auf die Strafbank, im Spiel vier-gegen-vier gingen die Gastgeber durch Kapitän Dylan Larkin neuerlich in Führung (37.). Perron erhöhte im Powerplay auf 3:1 (42.), Shayne Gostisbehere fixiert in der Schlussminute mit einem Schuss ins leere Tor den Endstand.