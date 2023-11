Pourchaire krönt sich zum neuen Formel-2-Champion

Der 20-jährige Franzose Théo Pourchaire hat die Meisterschaft in der zweithöchsten Formel-Klasse gewonnen. Dem Piloten vom Team ART Grand Prix reichte am Sonntag im letzten Saisonrennen der Formel 2 auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi der fünfte Platz für den Gesamtsieg.