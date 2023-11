US-Superstar Demi Lovato rockte Bühne in Ischgl

Mit dem traditionellen „Top of the Mountain Opening Concert“ eröffnete am Samstagabend Ischgl in Tirol wieder seine Wintersaison. Dieses Mal rockte US-Sängerin Demi Lovato die Bühne - und zwar bei dichtem Schneefall und winterlichen Temperaturen. 15.500 Fans waren begeistert - siehe dazu auch das Video.