Lenny Kravitz rockt zum großen Skifinale in Ischgl

Wieder einmal ist den Machern des „Top of the Mountains Closing Concert“ ein echter Clou gelungen. Mehr als ein Vierteljahrhundert rockt Lenny Kravitz schon die ganz großen Bühnen der Welt: Jetzt kommt der US-Künstler nach Ischgl. Am 30. April 2019 um 13 Uhr steht die Musik-Ikone beim „Top of the Mountain Closing Concert“ auf der legendären Idalp-Bühne und feiert mit Fans und Wintersportlern das Saisonfinale mit Soul, Rock und Funk.