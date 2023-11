EU-Schuldenberg beträgt 290,8 Mrd. Euro

Womöglich stellt der eine oder die andere einmal die Frage, welche Schuldenberge die EU-Kommission eigentlich auftürmt. War es nicht immer so, dass die Mitgliedsstaaten jährlich einen großen Betrag an die EU überwiesen haben? War es nicht immer so, dass wir zur Kasse gebeten werden, wenn wir für die Jahre 2021 bis 2027 insgesamt 1074 Milliarden nach Brüssel überweisen müssen, um damit die EU zu finanzieren? Immerhin: Das sind keine Schulden, weil jedes Land seinen Beitrag leisten sollte.