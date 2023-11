Herafs Wechsel schlugen bei der Admira voll ein

Die Bregenzer starteten gewohnt kontrolliert in die Partie, trotz zahlreicher Ausfälle und Absenzen. Und gingen bereits nach sieben Minuten in Führung, durch ein Traumtor von Murat Satin - der Mittelfeldmotor hatte im Zentrum viel Platz, zog aus über 30 Metern ab und hämmerte die Kugel unhaltbar in die lange Ecke. „Ich habe dem Murat vor dem Spiel noch gesagt, er soll schießen, wenn er Platz hat - der Goalie ist unsicher“, meinte Heraf zufrieden. Nach einer knappen halben Stunde kassierte SW den Ausgleich, durch einen unglücklich abgefälschten Schuss. In der Halbzeit wurde gewechselt, für Lukas Brückler und Jannik Wanner kamen David Flores und Tamas Herbaly.