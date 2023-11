Wirtschaft: Altkanzler Kern warnt vor Dominoeffekt

In alten Mustern gefangen

Die Solar-Industrie sei der billigste Weg, um Strom zu erzeugen und drohe nun in einem „großen, schwarzen Loch zu verschwinden“. Es brauche ein „faires politisches Konzept, das Investitionssicherheit schafft, das dafür Sicherheit trägt, dass wir in Europa nicht noch weiter technologisch in Abhängigkeit geraten“, warnt Kern. Lerneffekt sieht er jedoch keinen. Man habe diesen Fehler bei der Energie gemacht - und bei den Zukunftstechnologien mache ihn Deutschland schon wieder …