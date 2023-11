Für diese Berufe werden dringend Leute gesucht

Kellner nicht mehr auf Liste

Nicht mehr in der bundesweiten Mangelberufsliste vertreten sein sollen dagegen etwa Kellner. Die Wirtschaftskammer (WKÖ) hätte sich außerdem gewünscht, dass auch Lkw-Fahrer in die Liste aufgenommen werden. Auch eine Erhöhung statt lediglich der Fortschreibung der Saisonniers-Kontingente wäre im Sinne der Wirtschaft gewesen, so WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf.