Stalker drohte Turn-Beauty „Livvy“ mit Schießerei

„Ich hatte mich wegen einer Nachricht über einen Kurs, den ich besuchen wollte, riesig erschrocken“, so Livvy gegenüber „NJ Advance Media“. Die 21-Jährige sei von einem Stalker kontaktiert worden, der sogar mit einer Schießerei am Campus der Louisiana State University drohte. „Es schien, als wüsste er, wo ich war und in welcher Klasse. Da beschloss ich, dass es besser ist, auf Nummer sicher zu gehen.“ Die Drohung blieb Gott sei Dank ohne Taten, der Stalker wurde am Campus nie gesichtet.