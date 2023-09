Turnerin schon mit 20 Jahren Selfmade-Millionärin

Sieben Millionen Follower

Mehr als sieben Millionen Follower lässt Olivia dort an ihrem Leben teilhaben. Sie zeigt sich während ihrer Wettkämpfe, mit Promis, aber auch im knappen Bikini. Zuletzt ging etwa ein Foto mit NFL-Legende Rob Gronkowski viral (siehe Video oben). Unfassbare 680.000 Mal wurde es geliked. Diese Reichweite gefällt auch den Werbeleuten. Experten schätzen das Jahreseinkommen der 20-Jährigen auf über zwei Millionen Euro. „Das ist etwas, auf das ich stolz bin - besonders als Frau im College-Sport“, so Olivia in der „New York Times“.