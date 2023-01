Fans eskalieren! Turnerin löst Polizeieinsatz aus

„Beängstigend und verstörend“

Auch Samantha Pezsek, Olympiamedaillengewinnerin in Peking 2008, bezeichnete ein Video, das die grölende Horde zeigt, als „sehr beängstigend und verstörend“. Die Situation ging sogar so weit, dass sich die Verantwortlichen dazu gezwungen sahen, den Mannschaftsbus Livvys Team umzuparken und die Polizei die Sportlerinnen in Sicherheit bringen musste.