Wirbel um Hamilton: Wolff stichelt gegen Horner

Zuletzt meinte Horner noch, dass Hamilton-Papa Anthony das Gespräch mit ihm suchte. „Anthony ist seit 2010 nicht mehr (bei Lewis) involviert“, stellt Wolff bei „Sky“ klar. „Aber man fragt sich schon, warum im letzten Rennen so eine Story aufkommt. Nicht der Helmut [Marko, Anm.], denn der meint es schon ernst und trifft am Ende die Entscheidung über die Fahrer. Aber der andere [Christian Horner, Anm.] wollte ein bisschen Medienaufmerksamkeit haben, indem er den Namen vom Lewis nennt. Wenn er das braucht, dann soll er das machen“, so der sichtbar erzürnte Wiener.