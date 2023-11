„Verschnupfter“ Hamilton schießt gegen RB-Boss!

Ist die Formel 1 ganz knapp an einem Dream-Team vorbeigeschrammt? Hat es ernsthaft die Aussicht gegeben, dass Lewis Hamilton zu Red Bull wechselt und dort mit Max Verstappen ein womöglich unschlagbares Fahrer-Duo bildet? Wenn es nach RB-Racing-Chef Christian Horner geht, lautet die Antwort JA, wenn es nach dem siebenfachen Weltmeister geht, dann NEIN. „Ich verstehe nicht ganz, worüber er spricht“, so Hamilton über das von Horner verbreitete angebliche Interesse des Briten an einem Wechsel …