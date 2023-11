Matura-Pflegeschule in Lienz startet im Herbst

In Lienz arbeiten dafür die HLW sowie das Institut für Gesundheitsbildung (IGB) zusammen. Während in der Schule Theorie und Allgemeinbildung gelehrt werden, rückt in den Räumen des IGB die Praxis in den Fokus. Nach fünf Jahren beendet man die Schule mit der Matura, vielen Praktika, der Ausbildung zum Pflegefachassistenten und hat Zulassungen für Uni oder FH. „Es ist eine zukunftssichere Berufsausbildung“, betont Direktor Gerald Kolbitsch.