Blackout-Test: „Wenn in Harbach das Licht ausgeht“

Für Stromausfall gerüstet

“Für uns ist es besonders wichtig, für einen längeren Stromausfall gerüstet zu sein. Denn am Standort in Harbach müssen allein 350 Personen in den Pflegeheimen, Schulen, Kindergärten und Jugendwohngemeinschaften versorgt werden", betont Walter Pansi, Wirtschaftsdirektor der Diakonie de La Tour, die auch in Zukunft Blackout-Übungen durchführen wird. Damit will man bestens auf den Ernstfall vorbereitet sein. Auch für die Befüllung des Notstromaggregates wurde vorgesorgt. Denn für 40 Stunden Stromversorgung sind 400 Liter Sprit notwendig. Man möchte aber 72 Stunden schaffen. „Auch da haben wir eine Lösung gefunden“, erklärt Markus Hudobnik vom Katastrophenschutz.