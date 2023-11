Pecco gegen Jorge: Alle Trümpfe in einer Hand!

Gemeinsam gezockt

Was in diesem dramatischen Duell aber keine allzu große Überraschung wäre. In einem Duell, in dem sich die Gegner in- und auswendig kennen. Sind sie doch 2015 und 2016 in der Moto3 als Teamkollegen im spanischen Aspar-Team auf Motorrädern des indischen Herstellers Mahindra in die WM gestartet. „Wir haben in einem Zimmer geschlafen und abends immer Formel 1 und MotoGP auf der PlayStation gezockt“, erinnert sich Bagnaia, der ein Jahr vor Martín einstieg. „Da hätte ich mir nie träumen lassen, dass wir einmal um den WM-Titel in der MotoGP kämpfen würden“, ergänzt Martín. Der das heutige Verhältnis zum Rivalen wie folgt beschreibt: „Wir sind keine Freunde, aber wir haben sehr viel Respekt voreinander.“ Und mit der Ducati Desmosedici das beste Motorrad unterm Hintern.