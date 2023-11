Schnee und Wind bringen den Winter nach Vorarlberg

Wie wird das Wetter an Weihnachten?

Dem Schnee im Tal prognostiziert Simon Hölzl keine lange Lebensdauer, denn es kündigen sich leichte Plusgrade und Föhn in der zweiten Wochenhälfte an. In höheren Lagen könne man sich noch länger an der weißen Pracht erfreuen. Der November schließe kühl und nass ab und auch die erste Dezemberwoche starte in dieser Tonart. Danach soll es wieder milder werden. Ob es an Weihnachten wieder das typische Tauwetter gibt, können auch die Experten jetzt noch nicht sagen.