Aufsichtsräte der DAX-Konzerne erhielten mehr Geld

Im MDAX der 50 mittelgroßen Werte fielen die durchschnittlichen Gehälter der Chefkontrolleurinnen und Chefkontrolleure mit rund 212.000 Euro (plus vier Prozent) sowie ordentlicher Mitglieder mit rund 68.000 Euro (plus 2,7 Prozent) geringer aus als im DAX. Im SDAX der 70 kleineren Firmen kamen Aufsichtsratsvorsitzende auf etwa 134.000 Euro (plus 6,7 Prozent) und Mitglieder auf rund 50.000 Euro (plus 3,9 Prozent).