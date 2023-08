„Nur noch“ das 38-Fache eines normalen Arbeiters

DAX brach im Vorjahr um 12,3 Prozent ein

Zwar hatten die DAX-Konzerne den Angaben zufolge im vergangenen Jahr in der Summe Umsatz und Gewinn gesteigert. Doch die Kursstürze an den Börsen infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine drückten die Verdienste in den Topetagen. Ein Teil der Vorstandsvergütung ist variabel und an die Entwicklung des Aktienkurses des Unternehmens gekoppelt. Der deutsche Leitindex DAX hatte im Gesamtjahr 12,3 Prozent eingebüßt.