„FITNESSLIFE“ - Buch von Gottfried Wurpes gewinnen

Es gibt Rekorde, die sind beeindruckend, auch wenn sie nicht im Guinnessbuch stehen: Gottfried Wurpes ist der Mensch, der in Österreich die meisten Fitnessräume konzipiert undausgestattet hat! In Hotels. In Kliniken. In Wohnanlagen. In privaten Villen und Yachten der Schönen, Mächtigen und Reichen. Und tausende öffentliche Fitnessstudios sowieso. Seit 33 Jahren gibt der Fitness-Visionär der Branche den Takt vor - und lebt, was er liebt: sein Fitnesslife. So lautet auch der Titel seines eben erschienen Buches, in dem er beschreibt, wie sich Fitness von innen anfühlt, warum sie das statische Fundament seines Lebens ist und wie 7 Qualitäten der Transformation ihn erfolgreich gemacht haben.