Was von der „Inseraten-Causa“ in NÖ übrig bleibt

Mit der Fertigstellung der Prüfberichte des Landesrechnungshofs geht die „Inseraten-Causa“ in Niederösterreich zu Ende. Was bleibt? Der Verdacht der illegalen Parteienfinanzierung bestätigte sich - vorerst - nicht. Die Berichte förderten jedoch brisante Geldflüsse, Empfehlungen und nicht zuletzt auch „Interessenkollisionen“ zutage, in die Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka verwickelt sein könnte.