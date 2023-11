Als 5000 rumänische Fans dem HC Linz zujubelten!

Somit in jene Stadt, in der der Verein vor rund 29 Jahren, am 24. März 1994, einen der größten Siege der Vereinsgeschichte feiern konnte! „Solche Spiele vergisst du dein Leben nie. Damals sind wir sogar mit dem Privatflugzeug und eigener Küche angereist“, meint etwa Klub-Legende Zoltan Cordas, der in den 90er Jahren für zahlreiche Meister- und Cup-Titel mit den Linzern gesorgt hatte.