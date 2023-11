Hilfe im Kampf gegen Hass, Spott und Morddrohungen

„Wie kannst du nur Tennis spielen? Du bist extrem hässlich. Kannst du sterben? Fucking Anfängerin!“ Eine Nachricht mit diesen Inhalten (siehe rechts) hatte ein Tennis-Ass wie berichtet im Februar nach einer Niederlage beim Upper Austria Ladies in Linz erhalten.

“Ich hoffe du stirbst und fährst zur Hölle. Ich wünschte du wärst in einem Pool ertrunken“, wurde indes der in der Bundesliga für den UTC Ried spielenden Arabella Koller geschrieben.

„Todesdrohungen, wirklich? Ihr Typen macht mich krank“, hatte zudem Tamira Paszek veröffentlicht, dass auch sie bedroht wurde.

In der Regel sind es Zocker, die wegen ihrer verlorenen Wetten die Spielerinnen wegen verlorenen Matches, Sätzen oder teils sogar nur Games anonym via Social Media mit Hass, Spott und Drohungen übergießen. Was teilweise auch Mitgrund für so manches psychische Problem bei den Spielerinnen ist. Der Verband reagiert nun, erklärt: “Der ÖTV macht ernst gegen Hass und Gewalt im Netz!"