Securitys sind im Job selbst nicht mehr sicher

Drei maskierte Männer haben in der Nacht auf Sonntag, den 5. November, in einen Supermarkt in der Donaustadt eingebrochen und den dort anwesenden Security mithilfe von Schuhbändern gefesselt und versucht, den Tresor zu öffnen. Das gelang ihnen nicht, sie flüchteten und der 28-jährige Bewacher konnte sich selbst befreien. Dennoch: Der Schock sitzt tief. Einer der Täter - nach denen noch immer gefahndet wird - soll mit einem schweren Hammer bewaffnet gewesen sein. Dieser extreme Vorfall zeigt die immer größer werdende Gefahr, der Wachpersonal ausgeliefert ist.