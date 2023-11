Proteste in Kiew 2013 „erster Sieg“ gegen Russland

Von der Leyen: Streben nach Freiheit

Selenskyj ist seit Mai 2019 Präsident der Ukraine. Er gedachte gemeinsam mit seiner Ehefrau Olena und der moldauischen Präsidentin Maia Sandu der getöteten Demonstrierenden und stellte Windlichter an der Gedenkstätte ab. Auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hielt sich am Dienstag in Kiew auf und legte Blumen an dem Gedenkort ab. „Die kalten Winternächte des Euromaidan haben Europa für immer verändert“, schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Kurznachrichtendienst X zu dem Jahrestag. Die Ukraine strebe seit zehn Jahren mit Würde und Stolz nach Freiheit. Heute sei klarer denn je, dass die Zukunft des Landes in der EU liege.