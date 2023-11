Wenn „Unfall“ in Wirklichkeit eine Gewalttat war

Den Opfern den Rücken stärken

Ich kann mich noch genau an diesen einen Prozess erinnern, bei dem ich als junger Reporter wütend zuhörte. Eine Frau war von ihrem Partner mit einem Kabel fast totgewürgt worden, nur eine Freundin verhinderte das Finale. Der Täter saß breitbeinig mit ausgebreiteten Armen auf der Anklagebank, grinste. Er wusste, was kommt: Die Frau sagte, sie hätte sich einen Seidenschal zu stark umgebunden gehabt, deshalb die Würgemale. Das blaue Auge sei durch eine zufallende Lifttür passiert. Das Opfer war finanziell abhängig. Freispruch im Zweifel.

So etwas sollte es nicht mehr geben. Jeder, der zusieht und schweigt, macht solche Gewalt möglich.