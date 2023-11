Frauenleiche in Schlucht: Ex-Freund gefasst

Flucht durch Österreich

Laut Ermittlerkreisen hatte der Fiat Punto des 22-jährigen Ingenieurstudenten Filippo T., der mit seiner Ex-Freundin Giulia verschwunden war, das erste Mal am vergangenen Sonntag die österreichische Grenze in Arnoldstein überquert. Vor wenigen Tagen soll das Fahrzeug in Kärnten lokalisiert worden sein, berichteten italienische Medien. Laut den italienischen Ermittlern soll er in Tarvis die Grenze passiert haben und dann vermutlich weiter über Villach nach Lienz gefahren sein. Wo am Mittwoch sein Kennzeichen erfasst wurde - wie mittlerweile auch offiziell bestätigt wird.