Hier gibt es eine Story zu jedem Gericht

Küchenchef kochte schon in 5-Sterne-Luxushotels

Mario ist aus Kranj, „ich habe damit mein erstes eigenes Restaurant eröffnet.“ Martin hilft mit. Die bisherige Karriere seines Schwagers in der Gastronomie verspricht Besonderheiten: „Ich hab in Marbella, Venedig, Malta, Kroatien, Österreich und Slowenien gearbeitet, überall in den feudalen Kempinski-Restaurants“, erzählt Martin. In den 5-Sterne-Luxushotels werden lukullische Hochgenüsse serviert. „In Venedig steht das Palace Kempinski etwa auf der Privatinsel San Clement. Dort wird nicht nur erlesener Bellini serviert.“ Auch auf Marbella kochte er im Milliardärstreff an der blauen Mittelmeerküste auf.