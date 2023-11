Knappe Niederlage für Pöltl beim 500. NBA-Einsatz

Er habe sein Jubiläum „nicht am Radar“ gehabt und demnach „nicht daran gedacht“, sagte Pöltl nach der Partie. Natürlich wäre es schön gewesen zu gewinnen, fügte der heimische NBA-Pionier hinzu. Er hat in der regulären Saison bisher 263 Siege zu Buche stehen. Zudem hält der Center mittlerweile u. a. bei 4.059 Punkten, 3.275 Rebounds und 620 Blocks in der stärksten Basketballliga der Welt.