Tierschützer protestieren gegen drohende Räumung

Auf regenerative Landwirtschaft setzen, wie schon mehrmals berichtet, die Brüder Andreas und Thomas Hubmann in Gerersdorf im Bezirk St. Pölten. Ihre Schweine leben nicht auf Vollspaltböden, sondern in mobilen Unterständen an der frischen Luft. Seitens der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten gibt es jedoch Bedenken, dass Stickstoff ins Grundwasser gelangen könnte – die Entfernung der rund 400 Tiere droht.