Straßenverbindung Lech - Warth gesperrt

Am Freitag brach der Winter über Vorarlberg herein, in mittleren und höheren Lagen verwandelte sich der Regen rasch in Schnee. So kam es etwa in Lech innerhalb von nur zwölf Stunden zu über 50 Zentimetern Neuschnee. Zwar freuten sich vor allem Skibegeisterte über die weiße Pracht - allerdings brachten die Mengen an Schnee auch Gefahren mit sich.