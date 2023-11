Flock kämpfte wie bei Olympia mit der China-Bahn

Flock kehrt am Montag nach Österreich zurück. Die Heeressportlerin will rasch auf der Heimbahn in Innsbruck/Igls trainieren: „Jetzt heißt es weiterarbeiten und schneller werden!“ Sie feiert beim Heim-Weltcup Mitte Dezember mit dem 100. Weltcuprennen der Karriere ein besonderes Jubiläum.