Die Südsteirer laden wieder zur großen Party

Immer mit dabei auf der bombastischen Bühne sind großartige musikalische Gäste. Apropos immer dabei: Die Lauser, die Jungs in ihren legendären Kilts, waren von Beginn an Jahr für Jahr beim Südsteirerfest im Einsatz – natürlich sind Andi Hinker & Co. auch am 29. Juni 2024 am Start. Mit ihrer mitreißenden Musik und ihrem charismatischen Auftritt werden sie ordentlich für Stimmung sorgen. Davor dürfen sich die Tausenden Gäste auf die bekannten volkstümlichen Klänge der Edlseer freuen.