Sozialwirtschaft: „Auch ein Streik ist denkbar“

Auch Streiks sind denkbar

Die Gewerkschaft macht dennoch mobil: Am Freitag trafen sich steirische Betriebsräte in Graz, am Montag gibt es eine große Konferenz in Wien, wo man sich auf die dritte Verhandlungsrunde am 27. November einschwört. Gibt es auch dort kein befriedigendes Angebot der Arbeitgeber, werden wohl Kampfmaßnahmen ergriffen. „Von Betriebsversammlungen bis Streiks ist alles denkbar“, so Eiletz.