Keine Einigung auf neuen Sozialwirtschaft-KV

Nächste Runde am 27. November

Die dritte und letzte regulär geplante Verhandlungsrunde ist für 27. November geplant. „Wir hoffen, in der dritten Verhandlungsrunde abschließen zu können, damit der Kollektivvertrag am 1. Jänner 2024 in Kraft treten kann“, sagte Marschitz in einer Aussendung. In der Branche sind etwa 130.000 Menschen tätig.