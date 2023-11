Nadal peilt Rückkehr an - Rivale Djokovic freut’s

Aussagen des Spaniers machen Hoffnung

Bei einem Termin in Barcelona sagte der Spanier nun, er mache im Training deutliche Fortschritte. „Wenn ihr was Neues wissen wollt, dass ihr nicht schon gewusst habt, dann das, dass ich jetzt wirklich glaube, dass ich wieder spielen werde“, sagte Nadal, der bisher 22 Grand-Slam-Titel gewonnen hat. Er sei glücklich mit der derzeitigen Entwicklung. „Vor ein paar Wochen noch war ich nicht in der Lage sagen zu können, ob ich zurückkehren werde“, sagte Nadal, „aber die letzten Schritte nach vorne waren positiv“.