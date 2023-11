Jannik Sinner gegen Holger Rune ab 21 Uhr LIVE

Der Südtiroler Jungstar Jannik Sinner hat am Dienstagabend den Weltranglistenersten Novak Djokovic bei den ATP Finals in Turin in drei Sätzen mit 7:5,6:7(5),7:6(2) niedergerungen und so eine 19 Spiele andauernde Siegesserie des 36-Jährigen beendet. Holger Rune hatte zuvor gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen, da der Grieche beim Stand von 1:2 im ersten Satz wegen einer Rückenverletzung aufgab. Tsitsipas zog sich aus dem Turnier komplett zurück.