Sylvie Meis: Funkelnder Auftritt im Nacktkleid

Bambi feierte 75er

Der Bambi wurde am Donnerstag erstmals nach dreijähriger Corona-Pause wieder verliehen - in einer Gala in den Bavaria-Studios bei München. Der Bambi wird von Hubert Burda Media vergeben und ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Es gibt ihn seit 1948. In diesem Jahr feiert er also seinen 75. Geburtstag.