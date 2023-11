Plötzlich regnete es in Linzer Bahnhofsdrogerie

Man stelle sich vor: Das Duschgel in der Hand, spürt man, wie die ersten Wassertropfen von der Regendusche sanft auf den Kopf prasseln. Ein angenehmer Gedanke, wenn man sich im Badezimmer befindet - nicht aber, wenn man vorm Duschgelregal im Drogeriemarkt seines Vertrauens steht. So passiert am Mittwoch in der Bipa-Filiale im Untergeschoss des Linzer Hauptbahnhofes.



Wie aus Kübeln regnete es plötzlich von der Decke und den Lichtschächten, wie auch Videos von erschrockenen Kunden zeigen. Das Geschäft wurde daraufhin umgehend geschlossen.